Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing

Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! 28 – 31 octobre Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants à partir de 10 ans et leurs parents. Présence nécessaire aux 3 séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T14:00:00 – 2025-10-28T16:00:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00 – 2025-10-31T16:00:00

Viens découvrir la broderie numérique et crée un motif unique pour Halloween ! Fantômes, citrouilles, chauves-souris… Laisse libre cours à ton imagination en dessinant ton motif sur un logiciel dédié avant de le voir prendre vie grâce à la machine à broder. Tu apprendras à préparer ton fichier numérique, à choisir les fils et à maîtriser les bases de la broderie automatique. À la fin de l’atelier, tu repartiras avec ta création brodée, prête à être affichée ou cousue sur un vêtement!

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

