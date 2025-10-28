Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing
Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing mardi 28 octobre 2025.
Broderie numérique ensorcelante pour Halloween !
27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-28 2025-10-31
Viens découvrir la broderie numérique et crée un motif unique pour Halloween ! Fantômes, citrouilles, chauves-souris… Laisse libre cours à ton imagination en dessinant ton motif sur un logiciel dédié avant de le voir prendre vie grâce à la machine à broder. Tu apprendras à préparer ton fichier numérique, à choisir les fils et à maîtriser les bases de la broderie automatique. À la fin de l’atelier, tu repartiras avec ta création brodée, prête à être affichée ou cousue sur un vêtement!
**Présence nécessaire aux 3 séances.** .
27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme