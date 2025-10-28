Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing

Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing mardi 28 octobre 2025.

Broderie numérique ensorcelante pour Halloween !

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-31

Viens découvrir la broderie numérique et crée un motif unique pour Halloween ! Fantômes, citrouilles, chauves-souris… Laisse libre cours à ton imagination en dessinant ton motif sur un logiciel dédié avant de le voir prendre vie grâce à la machine à broder. Tu apprendras à préparer ton fichier numérique, à choisir les fils et à maîtriser les bases de la broderie automatique. À la fin de l’atelier, tu repartiras avec ta création brodée, prête à être affichée ou cousue sur un vêtement!

**Présence nécessaire aux 3 séances.** .

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Broderie numérique ensorcelante pour Halloween ! Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme