Broderie participative de photos à la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis

Gratuit et ouvert à tous·tes, inscription conseillée

Début : 2025-09-20T16:10:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-20T16:10:00 – 2025-09-20T17:15:00

Autour du projet de recherche Avec les warmikuna, vers une patrimonialisation participative des voix des femmes amérindiennes, Tania Romero Barrios vous propose de poursuivre collectivement la broderie initiée en Amérique latine notamment de trois immenses photos sur les luttes des femmes amérindiennes.

Vous pouvez également assister à la visite guidée de l’exposition Warmikuna – Voix, visages et mémoires de 15h45 à 16h10

Tania Romero Barrios vous invite à découvrir l’exposition du projet éponyme autour des mémoires des femmes autochtones sur le conflit armé péruvien (1980-2000). Fruit de plusieurs années de terrain, d’ateliers de création et d’échanges menés avec l’Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), cette exposition explore les formes de résistance, de deuil et de transmission de mémoire mises en œuvre par les femmes andines confrontées à la violence politique.

>> retrouver l’ensemble de la programmation de la journée à la MSH Paris Nord https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/

Unité d'appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

© Flavie Jeannin