Broderie royale Musée des Avelines Saint-Cloud

Broderie royale Samedi 20 septembre, 15h00 Musée des Avelines Hauts-de-Seine

À partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez créer une broderie autour de Marie-Antoinette. Les participants peuvent apporter un support à personnaliser s’ils le souhaitent. Les débutants sont les bienvenus !

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Cloud.

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France Le musée des Avelines, musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l'art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d'un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d'une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Atelier broderie