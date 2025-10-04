Broderie sur carte Bibliothèque Antipode Rennes

Broderie sur carte Bibliothèque Antipode Rennes samedi 4 octobre 2025.

Broderie sur carte Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:30

Que vous soyez experte ou débutante, venez partager ou découvrir l’univers de la broderie sur carte postale ancienne.

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

Que vous soyez expert·e ou débutant·e, venez partager ou découvrir l’univers de la broderie sur carte postale ancienne. broderie atelier créatif

Han Cao