Brodez l’instant présent ICI MORVAN Lormes
Brodez l’instant présent ICI MORVAN Lormes dimanche 7 décembre 2025.
Brodez l’instant présent
ICI MORVAN 15 rue des moulins Lormes Nièvre
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 15:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Brodez l’instant présent à Lormes. Atelier mêlant broderie et méditation active, animé par Jean Claude Stella Goldschmit, de 10h à 15h à Ici Morvan (15 rue des moulins). Coût de l’atelier: 40€ (matériel fourni). Réservation indispensable .
ICI MORVAN 15 rue des moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 49 05 stellagoldschmit@gmail.com
English : Brodez l’instant présent
German : Brodez l’instant présent
Italiano :
Espanol :
L’événement Brodez l’instant présent Lormes a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs