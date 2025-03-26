BROKEN BACK – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

BROKEN BACK – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers mercredi 10 décembre 2025.

BROKEN BACK Début : 2025-12-10 à 21:00. Tarif : – euros.

Broken Back c’est une « Folk Pop » fédératrice, délicieuse et lumineuse.Aujourd’hui, l’auteur compositeur interprète cumule plus de 400 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias, Solidays, les Francofolies, le Montreux Jazz Festival), ainsi qu’une nomination aux victoires de la musique 2017 (révélation scène), 650 Millions d’écoutes sur ses titres, et plusieurs disques d’or (en France) et de platine (à l’international).Broken Back, actuellement en pleine tournée, confirme qu’il est l’un des artistes phares de la scène Folk Pop du moment.PMR, groupe, CE : paul@republic-corner.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86