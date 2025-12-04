BROKEN BACK | FESTIVAL OVERLOOK Le Rocksane Bergerac
BROKEN BACK | FESTIVAL OVERLOOK
Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 24 – 24 – 20 EUR
Une Folk Pop fédératrice, délicieuse et lumineuse. Aujourd’hui, l’auteur compositeur interprète cumule plus de 400 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias, Solidays, les Francofolies, le Montreux Jazz Festival), ainsi qu’une nomination aux victoires de la musique 2017 (révélation scène), 650 Millions d’écoutes sur ses titres, et plusieurs disques d’or (en France) et de platine (à l’international). Broken Back, actuellement en pleine tournée, confirme qu’il est l’un des artistes phares de la scène Folk Pop du moment. .
Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70 programmation@rocksane.fr
