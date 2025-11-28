BROKEN BACK – LA BELLE ELECTRIQUE Grenoble

OVASTAND PRÉSENTE : BROKEN BACKBroken Back c’est une « Folk Pop » fédératrice, délicieuse et lumineuse.Aujourd’hui, l’auteur compositeur interprète cumule plus de 400 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias, Solidays, les Francofolies, le Montreux Jazz Festival), ainsi qu’une nomination aux victoires de la musique 2017 (révélation scène), 650 Millions d’ écoutes sur ses titres, et plusieurs disques d’or (en France) et de platine (à l’international).Broken Back, actuellement en pleine tournée, confirme qu’il est l’un des artistes phares de la scène Folk Pop du moment.infos pratiques :Ouverture des portes : 19:00Début de concert : 20:00Première partie : 1ère partieRenseignement PSH/PMR : 04 69 98 00 38

LA BELLE ELECTRIQUE 12 ESPLANADE ANDRY-FARCY 38000 Grenoble 38