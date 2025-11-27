BROKEN BACK – LA RAYONNE Villeurbanne

BROKEN BACK – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 27 novembre 2025.

BROKEN BACK Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Repéré il y a quelques années sur les réseaux sociaux alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa « pop folk » lumineuse, l’artiste «indie-alternative» originaire de Bretagne Broken Backpart alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. C’est aujourd’hui après400 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias, Solidays, les Francofolies de La Rochelle, le Montreux Jazz Festival),ainsi qu’une nomination aux victoires de la musique (révélation scène) en 2017, son premier album dis que d’or en France, et platine à l’international que l’artiste cumule aujourd’hui sur ses titres plus de 650 millions d’écoutes. Avec ses tubes solaires « Happiest Man On Earth », « Halcyon Birds», «Riva», «Fireball» ou encore son tout dernier album «Smile Again» qui cumule à lui seul 80 Millions de streams, l’auteur compositeur interprète séduit aujourd‘hui par l’intemporalité et l’énergie fédératrice de ses chansons. Un nouvel album à paraitre en octobre 2025, une toute nouvelle tournée des salles et des festivals, et sa pop lumineuse de nouveau partout en France : aucun doute…Broken Back s’affirme comme l’un des artistes phares de la scène « Pop Folk » du moment.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69