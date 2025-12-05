BROKEN BACK – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

BROKEN BACK – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan vendredi 5 décembre 2025.

BROKEN BACK Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Broken Back en concert : une vague d’énergie et de bonnes ondes !Avec sa pop-folk lumineuse et son énergie débordante, Broken Back vous embarque pour un voyage musical inoubliable ! Fort de plus de 650 millions d’écoutes et après avoir conquis les plus grandes scènes du monde (Olympia, Solidays, Montreux Jazz Festival…), l’artiste breton revient avec une toute nouvelle tournée et des morceaux solaires qui donnent le smile.Nouvel album en octobre 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66