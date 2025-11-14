BROKEN BACK – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

BROKEN BACK – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux vendredi 14 novembre 2025.

Tarif : – euros.

Repéré sur les réseaux sociaux avec des millions d’écoutes, l’artiste breton Broken Back part à la rencontre de son public avec une pop lumineuse aux rythmes solaires. 400 concerts aux quatre coins du monde plus tard et une nomination aux victoires de la musique en 2017, son premier album est disque d’or en France. L’auteur-compositeur-interprète séduit par l’intemporalité et l’énergie fédératrice de ses chansons. Un nouvel album à paraitre en octobre 2025, une tournée qui passe par Évreux : sans aucun doute, Broken Back s’affirme comme l’un des artistes phares de la scène pop internationale.

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27