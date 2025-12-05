BROKEN BACK + SIR ROMY EL MEDIATOR Perpignan

BROKEN BACK + SIR ROMY EL MEDIATOR Perpignan vendredi 5 décembre 2025.

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20.7 – 20.7 – 23

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05

2025-12-05

ElMediator 5 Décembre 20h30
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

