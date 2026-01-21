Broken Mirrors de Marleen Gorris (+ échange) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-01 20:15 – 22:30

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€

Broken Mirrors continue l’exploration des thèmes chers à Gorris, en prolongeant ses interrogations sur le rapport de force entre les sexes. Le film alterne deux histoires : celle d’une femme victime d’un tueur en série et celle de la vie des femmes dans une maison close. Ces récits se croisent de manière inattendue, révélant l’hypocrisie des normes sociales. La juxtaposition des expériences des femmes souligne ici leurs luttes et leurs sacrifices.> Les femmes représentent la moitié de l’humanité, en France seule un quart des cinéastes sont des réalisatrices. Ciné Femmes invite Manon Aubel, réalisatrice, photographe, vidéaste pour échanger autour de ces statistiques datant de 2024.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/



