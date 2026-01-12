Bronzette des tortues Arès

Bronzette des tortues

Port ostréicole Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-18 2026-04-25

Découverte de cet animal insolite, pourtant bien présent dans la réserve.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu port ostréicole, près de la statue de la Femme Océane. .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

