Brooke medecine eagle – Le Peuch Plazac, 7 juillet 2025 07:00, Plazac.

Dordogne

Brooke medecine eagle Le Peuch Centre Lune-Soleil Plazac Dordogne

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-07

Les 7, 8 et 9 Juin découvrez des enseignements spirituels amérindiens et mystères des femmes avec Brooke Medecine Eagle. Vivez un moment de partage et de connexion. Ateliers sur inscription !

Natka et l’association Lune Soleil ont l’honneur d’accueillir BROOKE MEDECINE EAGLE, femme médecine amérindienne. Enseignements spirituels amérindiens et mystères des femmes. Ateliers sur 3 jours.

7 Juillet Dawn Star

8 & 9 Juillet Femme Bison Blanc ( réservé uniquement aux femmes)

9 Juillet en soirée Cercle de Tambour et feu sacré

Prévoir les repas, verres, assiettes et couverts

Sur inscription ! .

Le Peuch Centre Lune-Soleil

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 75 30 lamedecinearcenciel@gmail.com

English : Brooke medecine eagle

June 7, 8 and 9 discover Native American spiritual teachings and women’s mysteries with Brooke Medicine Eagle. Experience a moment of sharing and connection. Registration required for workshops!

German : Brooke medecine eagle

Am 7., 8. und 9. Juni entdecken Sie mit Brooke Medecine Eagle die spirituellen Lehren der amerikanischen Ureinwohner und die Mysterien der Frauen. Erleben Sie einen Moment des Austauschs und der Verbindung. Workshops nach Anmeldung!

Italiano :

Il 7, 8 e 9 giugno, scoprite gli insegnamenti spirituali amerindi e i misteri delle donne con Brooke Medicine Eagle. Vivete un momento di condivisione e connessione. Per questi workshop è necessaria la registrazione!

Espanol : Brooke medecine eagle

Los días 7, 8 y 9 de junio, descubra las enseñanzas espirituales amerindias y los misterios de la mujer con Brooke Medicine Eagle. Viva un momento de intercambio y conexión. Es necesario inscribirse en estos talleres

L’événement Brooke medecine eagle Plazac a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère