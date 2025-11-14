Brooklyn Suites Cité de la voix Vézelay

Brooklyn Suites

Cité de la voix 4 rue de l'hôpital Vézelay Yonne

2025-11-14 20:00:00

Porté par la voix lumineuse de Zachary Wilder et les couleurs inventives de l’Ensemble Contraste (dir. Arnaud Thorette & Johan Farjot), Brooklyn Suites ravive les rituels musicaux d’une famille juive new-yorkaise, entre lieder, opérette yiddish, comédie musicale et jazz. Une traversée intime, nostalgique et joyeuse du rêve américain en musique. Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Cité de la voix 4 rue de l’hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

