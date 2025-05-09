SIGUR ROS – SALLE PLEYEL Paris

SIGUR ROS Début : 2025-09-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Achat limité à 4 billets par commande.1 euro par billet vendu sera reversé à War Child Dans le cadre de sa tournée mondiale, Sigur Rós se produira à Paris pour deux représentations exceptionnelles à la Salle Pleyel, les 26 & 27 septembre 2025. Accompagné par le prestigieux orchestre Lamoureux, le groupe islandais revisitera les morceaux de son dernier album, ÁTTA, ainsi que les classiques de son riche répertoire. Cette tournée fait suite à la sortie en 2023 de leur album acclamé ÁTTA, ainsi qu’à leur tournée orchestrale européenne à guichets fermés l’année dernière et à deux tournées nord-américaines récemment achevées, elles aussi à guichets fermés. Les concerts de 2024/2025 seront la dernière opportunité pour les fans d’assister à cette performance orchestrale de Sigur Rós, marquant ainsi un une nouvelle étape importante dans la carrière du groupe. L’année 2025 sera également spéciale pour Sigur Rós, puisque l’album emblématique Takk fêtera ses 20 ans.Avec près de dix millions d’albums vendus, Sigur Rós s’impose comme l’un des groupes les plus ambitieux et acclamés de ces dernières années, dont les nouvelles initiatives artistiques laissent entrevoir un avenir expansif et prometteur.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75