BROTHERS OF METAL – LA CABANE Toulouse

BROTHERS OF METAL Début : 2026-03-08 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : BROTHERS OF METAL »Vous connaissez probablement tous déjà « Mead… encore ! ». Mais qu’en est-il de « Tour… ENCORE ! » ? Nous sommes super excités à l’idée de repartir en tournée européenne en tant que tête d’affiche. Nous vous promettons beaucoup de hydromel, beaucoup de fun et un sex-appeal à l’état brut ! Les Brothers of Metal arrivent en ville, alors soyez là ou vivez éternellement dans la honte. Ne faites pas semblant, soyez un viking ! SKÅL ! »PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31