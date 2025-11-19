BROTHERS OF METAL – LA RAYONNE Villeurbanne

BROTHERS OF METAL Début : 2026-03-07 à 19:00. Tarif : – euros.

BROTHERS OF METALSE – Power MetalUne expérience viking, entre puissance et légendes, pour une soirée uniqueLe tonnerre s’apprête à gronder à Lyon ! Les guerriers suédois de BROTHERS OF METAL, figure incontournable du power metal, poseront leurs armes et leurs guitares pour un concert exceptionnel à La Rayonne.Porté par des hymnes épiques tels que Prophecy of Ragnarök ou Fire, Blood and Steel, le groupe embarque son public dans une véritable saga musicale, où riffs tranchants, voix puissantes et refrains fédérateurs s’unissent comme une armée invincible.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69