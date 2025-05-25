Brouage, riche d’Histoire et de Nature Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-05-25 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-05-25 2025-06-08 2025-09-21 2025-10-22
Une visite à deux voix en partenariat avec l’Office de Tourisme de Brouage et la Réserve Nature Moëze-OLéron qui mêle découverte de la Place Forte de Brouage et observation du marais!
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
A two-voice tour in partnership with the Brouage Tourist Office and the Moëze-OLéron Nature Reserve, combining discovery of the Place Forte de Brouage with marsh observation!
Eine zweistimmige Führung in Zusammenarbeit mit dem Office de Tourisme de Brouage und dem Naturschutzgebiet Moëze-OLéron, die die Entdeckung des Place Forte de Brouage mit der Beobachtung des Sumpfes verbindet!
Una visita in due parti in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Brouage e la Riserva Naturale di Moëze-OLéron, che unisce la scoperta della Place Forte de Brouage all’osservazione della palude!
Un recorrido en dos partes en colaboración con la Oficina de Turismo de Brouage y el Parque Natural de Moëze-OLéron, que combina el descubrimiento de la Place Forte de Brouage con la observación de la marisma
