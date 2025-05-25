Brouage, riche d’Histoire et de Nature Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Brouage, riche d’Histoire et de Nature Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage dimanche 25 mai 2025.

Brouage, riche d’Histoire et de Nature

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-25 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-05-25 2025-06-08 2025-09-21 2025-10-22

Une visite à deux voix en partenariat avec l’Office de Tourisme de Brouage et la Réserve Nature Moëze-OLéron qui mêle découverte de la Place Forte de Brouage et observation du marais!

.

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr

English :

A two-voice tour in partnership with the Brouage Tourist Office and the Moëze-OLéron Nature Reserve, combining discovery of the Place Forte de Brouage with marsh observation!

German :

Eine zweistimmige Führung in Zusammenarbeit mit dem Office de Tourisme de Brouage und dem Naturschutzgebiet Moëze-OLéron, die die Entdeckung des Place Forte de Brouage mit der Beobachtung des Sumpfes verbindet!

Italiano :

Una visita in due parti in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Brouage e la Riserva Naturale di Moëze-OLéron, che unisce la scoperta della Place Forte de Brouage all’osservazione della palude!

Espanol :

Un recorrido en dos partes en colaboración con la Oficina de Turismo de Brouage y el Parque Natural de Moëze-OLéron, que combina el descubrimiento de la Place Forte de Brouage con la observación de la marisma

L’événement Brouage, riche d’Histoire et de Nature Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-04-04 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime