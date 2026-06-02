Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla

BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla

BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla samedi 25 juillet 2026.

Ville : 66220 Trilla

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Trilla

BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA

Trilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

BROUETTES EN FÊTE, 2ème ÉDITION à Trilla à 16h00

Course de brouettes dans les rues du village !
Formez votre équipe (2 personnes, 15 ans min.), apportez votre brouette et votre casque, et venez-vous amuser !
Participation gratuite
Inscription au 04.68.59.00.91
  .

Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BROUETTES EN FÊTE, 2nd EDITION in Trilla at 4:00 p.m

Wheelbarrow race through the village streets!
Form your team (2 people, min. age 15), bring your wheelbarrow and helmet, and come and have fun!
Free participation
Registration on 04.68.59.00.91

L’événement BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES