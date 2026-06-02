BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla
BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla samedi 25 juillet 2026.
Trilla
BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA
Trilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
BROUETTES EN FÊTE, 2ème ÉDITION à Trilla à 16h00
Course de brouettes dans les rues du village !
Formez votre équipe (2 personnes, 15 ans min.), apportez votre brouette et votre casque, et venez-vous amuser !
Participation gratuite
Inscription au 04.68.59.00.91
.
Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BROUETTES EN FÊTE, 2nd EDITION in Trilla at 4:00 p.m
Wheelbarrow race through the village streets!
Form your team (2 people, min. age 15), bring your wheelbarrow and helmet, and come and have fun!
Free participation
Registration on 04.68.59.00.91
L’événement BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES