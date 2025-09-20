Brouhaha, Christian Lhopital Urdla – Centre international estampe & livre Villeurbanne

Brouhaha, Christian Lhopital Urdla – Centre international estampe & livre Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Brouhaha, Christian Lhopital 20 et 21 septembre Urdla – Centre international estampe & livre Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Brouhaha se veut le reflet de l’agitation, de l’inquiétude propre à la pratique de Christian Lhopital. Sans être rétrospective, l’exposition s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration de longue date, initiée en 1983 lorsque l’artiste a été invité à produire ses premières lithographies dans les ateliers URDLA.

Cette nouvelle exposition présente les œuvres récentes, réalisées au cours des cinq dernières années, partagées entre dessins et sculptures issus de son atelier, et les dernières estampes éditées et imprimées à URDLA : gravures sur bois et une série de gravures en taille-douce entamée en 2021. Des images que Christian Lhopital aime à déployer en série, et que Brouhaha propose de faire dialoguer, révélant la continuité de sa recherche à travers les médiums.

URDLA invite à découvrir Brouhaha de Christian Lhopital du 20 septembre au 24 décembre 2025 avec un vernissage le samedi 20 septembre de 14 heures à 18 heures à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 65 33 34 http://www.urdla.com https://fr-fr.facebook.com/pages/URDLA-Centre-international-estampe-livre/111870461170;https://twitter.com/uurdla En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. « Originale », signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages. Métro ligne A, arrêt Flachet ; Bus 69, arrêt Flachet.

_Brouhaha_ se veut le reflet de l’agitation, de l’inquiétude propre à la pratique de Christian Lhopital. Sans être rétrospective, l’exposition s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration de en…

©Christian Lhopital, Ailleurs #12, 2024