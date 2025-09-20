BROUILLA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025 Brouilla

BROUILLA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-20

Visite libre de l’église Sainte-Marie monument historique classé, situé à Brouilla. Le 20 et 21 septembre 2025 de 10h00 à 11h30. Cette église romane, datant du XIIe siècle, offre un patrimoine architectural exceptionnel qui mérite d’être découvert.

1 Rue de l’Église Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 33 11

English :

Free visit of the Sainte-Marie church, a listed historic monument in Brouilla. September 20 and 21, 2025 from 10:00 to 11:30 a.m. This Romanesque church, dating from the 12th century, offers an exceptional architectural heritage worth discovering.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Sainte-Marie, die als historisches Monument unter Denkmalschutz steht und sich in Brouilla befindet. Am 20. und 21. September 2025 von 10.00 bis 11.30 Uhr. Diese romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert bietet ein außergewöhnliches architektonisches Erbe, das es wert ist, entdeckt zu werden.

Italiano :

Visita non accompagnata della chiesa di Sainte-Marie, monumento storico di Brouilla. 20 e 21 settembre 2025 dalle 10.00 alle 11.30. Questa chiesa romanica, risalente al XII secolo, possiede un patrimonio architettonico eccezionale che merita di essere scoperto.

Espanol :

Visita gratuita de la iglesia Sainte-Marie, monumento histórico clasificado de Brouilla. 20 y 21 de septiembre de 2025 de 10:00 a 11:30 h. Esta iglesia románica del siglo XII posee un patrimonio arquitectónico excepcional que merece ser descubierto.

