BROUSSAI – ONE DROP TIME 3 – LE CLAPIER St Etienne

BROUSSAI – ONE DROP TIME 3 Début : 2025-11-06 à 21:00. Tarif : – euros.

FZL et NMB présentent One Drop Time avec Broussaï au Clapier le 06 novembre 2025.Après 10 ans d’absence, les légendaires soirées One Drop Time font leur grand retour, avec le reggae comme invité d’honneur.Pour inaugurer cette nouvelle édition, c’est Broussaï qui fera vibrer la scène du Clapier !Véritable référence du reggae français, le groupe enflamme les scènes d’Europe et d’ailleurs depuis près de 20 ans. Leur son, à la fois chaleureux et percutant, mêle l’esprit des années 70 aux influences actuelles (nu roots, ska, dancehall, hip-hop…). Broussaï se distingue par la qualité de ses compositions, l’intelligence de ses textes et une présence scénique magnétique. Portés par une énergie positive et fédératrice, ils délivrent un message de révolution pacifique qui résonne fort auprès du public. PREMIERE PARTIE

LE CLAPIER 2 AVENUE MENDES FRANCE 42000 St Etienne 42