Broyage de végétaux Salle de L’Ellipse Chaumes-en-Retz

Broyage de végétaux

Salle de L’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la commune vous propose des ateliers de broyage de végétaux.

venez avec vos végétaux et repartez gratuitement avec votre broyat.

les déchets de votre jardin sont de véritables ressources découvrez les avantages du compostage et du paillage.

libre et gratuit.

renseignements auprès des services la mairie par téléphone

Retrouvez le programme complet des animations proposées dans le cadre de cette semaine de réduction des déchets ICI.

Salle de L’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 63 49

English :

Every year, as part of the European Waste Reduction Week, the commune organizes shredding workshops.

