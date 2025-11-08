Broyage des déchets verts Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Broyage des déchets verts Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte

La mairie organise une nouvelle opération de broyage de déchets sur le parking de Ligéria. Vendredi 7 novembre de 14h à 17h Samedi 8 novembre de 9h à 12h Tous les types de branchages sont acceptés, d’un maximum de 8 cm de diamètre. Chacun pourra repartir avec son propre broyat et l’utiliser comme paillage.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com