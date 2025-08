Bruce Liu Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Bruce Liu Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement dimanche 23 novembre 2025.

Bruce Liu Piano à Lyon

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Déjà auréolé des plus grands prix internationaux, ce tout jeune pianiste revient à Lyon dans un programme des plus virtuoses l’occasion de découvrir cet artiste fulgurant pour une leçon de musique magistrale.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Bruce Liu Piano à Lyon

Winner of major international prizes, this brilliant young pianist returns to Lyon with a highly virtuosic programme a masterclass in musical excellence.

German :

Dieser junge Pianist, der bereits mit den größten internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, kehrt mit einem äußerst virtuosen Programm nach Lyon zurück: eine Gelegenheit, diesen fulminanten Künstler für eine meisterhafte Musikstunde zu entdecken.

Italiano :

Già insignito di alcuni dei più grandi premi del mondo, questo giovane pianista torna a Lione con un programma altamente virtuoso: un’occasione per scoprire questo artista folgorante in una lezione musicale magistrale.

Espanol :

Este joven pianista, que ya ha recibido algunos de los premios más importantes del mundo, regresa a Lyon con un programa de gran virtuosismo: una oportunidad para descubrir a este deslumbrante artista en una lección musical magistral.

