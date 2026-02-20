Bruch Les Vignes d’Hortense Laives

Bruch

Les Vignes d’Hortense 2 rue de la Ronde Laives Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Autour de 10 femmes et leurs métiers une journée pour célébrer de super women qui font un magnifique travail. Au programme un brunch, des exposantes, et des cours de yoga une vigneronne, une fleuriste, une céramiste, une tapissière, une ébéniste, une maroquinière, une cuisinière, une fromagère, friperie vintage cours de yoga. .

Les Vignes d’Hortense 2 rue de la Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 90 22

