Bruch Les Vignes d’Hortense Laives

Les Vignes d’Hortense 2 rue de la Ronde Laives Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Autour de 10 femmes et leurs métiers une journée pour célébrer de super women qui font un magnifique travail. Au programme un brunch, des exposantes, et des cours de yoga une vigneronne, une fleuriste, une céramiste, une tapissière, une ébéniste, une maroquinière, une cuisinière, une fromagère, friperie vintage cours de yoga. .
Les Vignes d’Hortense 2 rue de la Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 90 22
