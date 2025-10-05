Brueb’art Bruebach

Brueb'art Bruebach dimanche 5 octobre 2025.

4 rue de Rixheim Bruebach Haut-Rhin

Dimanche 2025-10-05 10:00:00

2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Venez admirer une exposition exceptionnelle qui réunira des artistes locaux, régionaux et internationaux talentueux dans les domaines de la peinture, photographie et de la sculpture. Cet événement met en lumière des œuvres uniques qui transcendent les frontières culturelles, offrant un dialogue captivant entre les styles, les techniques et les visions artistiques.

Ce que vous découvrirez

Peintures vibrantes et émouvantes Des œuvres qui explorent les paysages oniriques, et les thèmes contemporains à travers des techniques variées.

Sculptures saisissantes Des pièces qui capturent la forme et l’espace

Venez célébrer la beauté et la créativité dans toute leur diversité et vous laisser inspirer par cette rencontre artistique inédite ! 0 .

4 rue de Rixheim Bruebach 68440 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 51 02 78 bri.decoursiere@gmail.com

