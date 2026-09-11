Bruéjouls fait revivre ses commerces et ses artisans d’antan, Bruéjouls, Bruéjouls

Informations pratiques

Bruéjouls fait revivre ses commerces et ses artisans d’antan Dimanche 20 septembre, 10h00 Bruéjouls Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bruéjouls fait revivre ses commerces et ses artisans d’antan

Partez en déambulation dans le village à la découverte des anciens commerces et des savoir-faire artisanaux qui ont marqué l’histoire de Bruéjouls.

Bruéjouls Bruéjouls, 12330 Clairvaux d’Aveyron Bruéjouls 12330 Aveyron Occitanie +33 6 72233859 https://www.facebook.com/?locale=fr_FR%2F Bruéjouls est un village de vignerons entouré de vignes en terrasse. Les maisons anciennes en grès rouge possèdent des caves dans lesquelles se trouvent des outils anciens. L’alambic toujours en état de marche fera une démonstration. Accès en voiture

Bruéjouls fait revivre ses commerces et ses artisans d’antan : déambulation dans le village

©Isabelle Mazenc