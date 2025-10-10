Bruitage de Rebecca Journo Atelier de Paris / CDCN Paris

Bruitage de Rebecca Journo Atelier de Paris / CDCN Paris vendredi 10 octobre 2025.

La nouvelle artiste associée de l’Atelier de Paris pousse dans ses retranchements les plus secrets l’exploration des interactions entre son et gestuelle qu’elle engageait déjà dans Les amours de la pieuvre et ses pièces précédentes. Dans un canevas cousu au millimètre, tout se fabrique à vue et en temps réel à travers un dispositif home made inspiré du cinéma sonore, entre souffles, bruissements et jeux de matières. Composée d’accords invisibles et de coïncidences sensorielles, une troisième langue surgit depuis les lexiques visuels et musicaux. Audacieuse et précise, incarnant cette musique « texturée », Rebecca Journo joue à plein du corps malicieusement mutant qu’elle s’est inventé. À la croisée du concert laborantin et de la fiction chorégraphique s’ouvre alors un nouvel espace d’écoute et de regard, une zone inédite de trans-sensorialité.

bord de plateau le 11 octobre

premières – création 2025

duo

durée : 35 minutes

Garderie dansée



→ samedi 11 octobre, 16h30 à 18h

Le samedi, pendant que les parents assistent au spectacle, les enfants dansent ! Atelier d’1h30 mené par un·e artiste ayant le diplôme d’état en danse. Pour réserver, contactez l’Atelier de Paris.

En infaillibles complices, Rebecca Journo et Mathieu Bonnafous construisent en live une partition d’affinités électives entre textures musicales et mouvement corporel. Naissance d’un Frankenstein sonore au cœur d’un thriller scénique minimaliste.

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

samedi

de 17h00 à 18h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Atelier de Paris / CDCN 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/rebecca-journo-2/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN