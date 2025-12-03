BRUITAGE – GRAND COMBLE Asnieres Sur Oise

BRUITAGE Début : 2026-05-10 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025BRUITAGE – GRAND COMBLE Le 10 mai 2026 – 15:30Durée : 01h00A partir de 10 ans. La dernière création de Rebecca Journo repose sur le lien privilégié qu’elle entretient avec Mathieu Bonnafous, le compositeur avec lequel elle travaille depuis son premier projet. Bruitage est un duo qui vient prolonger et approfondir une recherche chorégraphique et sonore où les deux médiums s’entremêlent en direct, pour ensemble, construire l’image que l’on regarde. Ce projet s’intéresse à la technicité et l’artisanat du bruitage au cinéma. La création s’attelle à faire naître un corps sonore, bricolé et rafistolé au gré des sonorités qui l’animent : un Frankenstein sonore.

GRAND COMBLE . 95270 Asnieres Sur Oise 95