BRUITS BLANCS #15 THEATRE DE L’ARCHIPEL Espace Panoramique Perpignan

BRUITS BLANCS #15 THEATRE DE L’ARCHIPEL
Espace Panoramique Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Théâtre de l’Archipel Espace Panoramique 15 Novembre 2025 à 19h
Cie d’Autres Cordes
Espace Panoramique Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
English :
Théâtre de l’Archipel Espace Panoramique November 15, 2025 at 7pm
Cie d’Autres Cordes
German :
Théâtre de l’Archipel Espace Panoramique 15. November 2025 um 19 Uhr
Cie d’Autres Cordes
Italiano :
Théâtre de l’Archipel Espace Panoramique 15 novembre 2025 alle 19.00
Cie d’Autres Cordes
Espanol :
Théâtre de l’Archipel Espace Panoramique 15 de noviembre de 2025 a las 19:00 h
Cie d’Autres Cordes
