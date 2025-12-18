Bruits de couloirs : la voiture à deux têtes de Fabrice Hyber Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ Tout public

En présence de fabrice HyberCette année, à l’occasion du ré-accrochage des collections d’art moderne et contemporain, le musée enrichit sa série de podcasts dédiés aux coulisses du musée. Peintures, sculptures et assemblages vous racontent leurs secrets. À cette occasion, le musée vous propose une série de rencontres autour de six oeuvres avec celles et ceux qui les imaginent, les installent, les déplacent, les restaurent et en prennent soin : artistes, techniciens, régisseurs, restaurateurs…

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

