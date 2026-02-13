Bruits de Lune AGAR & FLOUPIOT + SALSLOW

17 Quai Bélu Amiens Somme

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

AGAR & FLOUPIOT Rap | FR 19:00

C’est notre premier projet, celui de deux frères un projet court pour nous découvrir, qui mélange diverses de nos influences. On y propose un rap intime, engagé et sexy, où l’on parle d’ennui, de seum, d’amour et de vie de campagnard.

SALSLOW Rap 20:05

SalSlow s’est lancé dans le rap pour partager son parcours. Vêtu de sa moustache, il assaille le micro par son flow précis et ses rimes riches, parfois dans des textes engagés, parfois dans un egotrip inarrêtable.

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

AGAR & FLOUPIOT Rap | FR 19:00

This is our first project, that of two brothers: a short project to discover us, mixing various of our influences. Our rap is intimate, committed and sexy, about boredom, seum, love and country life.

SALSLOW Rap 20:05

SalSlow has taken to rap to share his journey. Dressed in his moustache, he assails the microphone with his precise flow and rich rhymes, sometimes in committed lyrics, sometimes in unstoppable egotrip.

L’événement Bruits de Lune AGAR & FLOUPIOT + SALSLOW Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS