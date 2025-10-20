Brulante

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 18:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Loreleï Brohan & Jules Labrune

Rien de tel qu’un dimanche en début de soirée pour venir à la découverte d’artistes locaux !

Rien de tel qu’un dimanche en début de soirée pour venir à la découverte d’artistes locaux !

Les Nantais Loreleï Brohan et Jules Labrune forment Brulante et unissent leur passion commune pour le rock en défendent une pop ravageuse et entêtante. Le duo puise dans des influences variées qui empruntent autant au Reggaeton qu’à l’électronique, dans le but de créer une musique brute et rythmique. Il s’inspire d’artistes fortes telles que Rosalía, Izïa ou Nayra, et continue de revendiquer leur héritage. La chanteuse Loreleï Brohan possède une belle énergie scénique qui rend leur live explosif.

Venez partager avec nous ce moment privilégié de découverte musicale… .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brulante Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais