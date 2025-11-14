Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brûle Sapins Prémanon

Brûle Sapins Prémanon samedi 10 janvier 2026.

Brûle Sapins

Parking de l’école Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 17:30:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

Tartiflette, buvette, crêpe, vin chaud, et brûle sapin.   .

Parking de l’école Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 50 24 69 

English : Brûle Sapins

German : Brûle Sapins

Italiano :

Espanol :

L’événement Brûle Sapins Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses