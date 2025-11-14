Brûle Sapins Prémanon
Brûle Sapins Prémanon samedi 10 janvier 2026.
Brûle Sapins
Parking de l’école Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 17:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Tartiflette, buvette, crêpe, vin chaud, et brûle sapin. .
Parking de l’école Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 50 24 69
English : Brûle Sapins
German : Brûle Sapins
Italiano :
Espanol :
L’événement Brûle Sapins Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses