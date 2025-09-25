BRÛLE SILENCE ON M’A NOMMÉE IO THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

BRÛLE SILENCE ON M’A NOMMÉE IO THEATRE DU GRAND ROND Toulouse jeudi 25 septembre 2025.

BRÛLE SILENCE ON M’A NOMMÉE IO

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 21:00:00

fin : 2025-09-27 22:15:00

Date(s) :

2025-09-25

La compagnie T’as un truc entre les dents s’empare du mythe de Io. Io fut traquée et violée par Zeus qui la transforma en vache, la laissant silencieuse.

Un jour, pris de pitié, Zeus la libéra. Les deux comédiennes nous racontent ce que le mythe ne raconte pas la lutte que mène Io lorsqu’elle est enfermée dans le silence, pour en faire resurgir toutes les fois où la parole est empêchée ou ignorée. 10 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The T?as un truc entre les dents company takes up the myth of Io. Io was stalked and raped by Zeus, who turned her into a cow, leaving her silent.

German :

Die Theatergruppe T?as un truc entre les dents nimmt sich des Mythos von Io an. Io wurde von Zeus verfolgt und vergewaltigt, der sie in eine Kuh verwandelte und sie so zum Schweigen brachte.

Italiano :

La compagnia T?as un truc entre les dents riprende il mito di Io. Io fu perseguitata e violentata da Zeus, che la trasformò in una mucca, lasciandola in silenzio.

Espanol :

La compañía T?as un truc entre les dents retoma el mito de Io. Io fue acechada y violada por Zeus, que la convirtió en vaca, dejándola muda.

L’événement BRÛLE SILENCE ON M’A NOMMÉE IO Toulouse a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE