Brûmes Un écrasé de poésie La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Brûmes Un écrasé de poésie

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

2025-12-20

Brûmes, c’est un écrasé de poésie à déguster le sourire au lèvre et l’esprit vif, une balade sonore musicale et textuelle dense et intense, matinée d’images vidéos improvisées.

+33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Brûmes is a smorgasbord of poetry to be savored with a smile on the lips and a lively mind, a dense, intense musical and textual stroll, with improvised video images.

German :

Brûmes ist ein Gedicht, das man mit einem Lächeln auf den Lippen und einem wachen Geist genießen kann, ein dichter und intensiver musikalischer und textlicher Klangspaziergang, der von improvisierten Videobildern begleitet wird.

Italiano :

Brûmes è una cotta di poesia da assaporare con il sorriso sulle labbra e la mente vivace, una passeggiata musicale e testuale densa e intensa, con immagini video improvvisate.

Espanol :

Brûmes es un flechazo de poesía para saborear con una sonrisa en los labios y la mente viva, un paseo musical y textual denso e intenso, con imágenes de vídeo improvisadas.

