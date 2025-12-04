Brumes – Version hors les murs Lycée Descartes (Théâtre de Rungis – Tournée dans les lycées) Antony

Brumes – Version hors les murs 4 et 5 décembre Lycée Descartes (Théâtre de Rungis – Tournée dans les lycées) Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T10:10:00+01:00 – 2025-12-04T11:10:00+01:00

Fin : 2025-12-05T14:30:00+01:00 – 2025-12-05T15:30:00+01:00

Brumes, entre récit, cinéma et concert, est le voyage introspectif d’une adolescente en fugue. C’est un spectacle pour tous et toutes à partir de 13 ans.

Une forme tout terrain qui se joue dans les salles de classes et autres lieux non équipés.

Brumes, c’est une jeune fille qui fugue. Une fugue immobile (ou presque) à grandes enjambées verbales.

Le spectacle commence par un film. Une première scène : A l’intérieur d’une voiture, une dispute entre une mère et sa fille adolescente. La mère hurle à sa fille de sortir, la jeune fille sort et claque la portière. Au moment où la portière claque, le personnage, Brumes, débarque en chair et en os et va, à la façon d’un « ego-trip », livrer son récit.

« Brumes » porte un regard sur l’adolescence. Cette période de la vie où nous naviguons entre brouillard et clairvoyance. Les cartes sont rebattues. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il faut chercher ses propres vérités, conquérir la vie … Alors on questionne les règles, on invente d’autres lois

Equipe :

Ecriture, conception et mise en scène : Sandrine Nicolas

Interprétation : Aurélia Arto

Création musicale : Théo Girard

Création Vidéo : Camille Sauvage et Linda Arzouni

Scénographie vidéo : Nathalie Cabrol

Création lumière : Leslie Horowitz et Charlotte Poyé

Conception du système sonore et régie son : Julien Reboux et Simon Denis

Régie : Charlotte Poyé

Chorégraphie : Ingrid Estarque

Production : Compagnie Echos Tangibles

Coproductions : Espace Germinal à Fosses, Espace Sarah Bernhardt à Goussainville, Le Théâtre de Rungis et Théâtre Victor Hugo à Bagneux.

Partenaires : Théâtre de Jouy à Jouy le Moutier, Théâtre le Hublot à Colombes, La Barbacane à Beynes, la Barcarolle à Saint-Omer, L’Etoile du Nord à Paris, Festival « On n’arrête pas le Théâtre », Festival Rumeurs Urbaines à Colombes, Théâtre Berthelot et Cinémas 93 à Montreuil.

Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France, Ministère de la Culture et de la Communication,Région Île-de-France, Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « L’Art au Collège », Conseil Départemental du Val d’Oise et Ville de Paris.

Lycée Descartes (Théâtre de Rungis – Tournée dans les lycées) 1 avenue Lavoisier 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « echostangibles@gmail.com »}]

Echos Tangibles – Sandrine Nicolas

Linda Arzouni