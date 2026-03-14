Brunch 2026

200 Allée des 4 Vents Ardon Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-12-06 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-07-05 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Et si vos dimanches devenaient un rendez-vous d’exception ? ️

Cinéma , Pâques , Médiéval , Barbecue , Portugal , La Vie en Rose , Dia de los Muertos , Noël …

Chaque mois, une ambiance, une expérience, un brunch inoubliable

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Et si vos dimanches devenaient un rendez-vous d’exception ? ️

Cinéma , Pâques , Médiéval , Barbecue , Portugal , La Vie en Rose , Dia de los Muertos , Noël …

Chaque mois, une ambiance, une expérience, un brunch inoubliable

Moments gourmands

Thématiques élégantes

Convivialité & plaisir partagé

Adulte à partir de 35 € | Enfant à partir 15 €

[en fonction des thématiques]

Réservations au 02 38 49 99 02

hb1f0-fb@accor.com

⚠️ Places limitées ne laissez pas votre dimanche vous échapper…

Venez vivre l’expérience Ô Deux Sens ! 15 .

200 Allée des 4 Vents Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 49 99 02 hb1f0-fb@accor.com

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English :

What if your Sundays were to become an exceptional rendezvous?

Cinema ?, Easter ?, Medieval ?, Barbecue ?, Portugal ??, La Vie en Rose ?, Dia de los Muertos ?, Christmas ??

Every month, an unforgettable atmosphere, experience and brunch?

L’événement Brunch 2026 Ardon a été mis à jour le 2026-03-14 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN