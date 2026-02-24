Brunch à la Cantine Divergences Cantine Divergence Quimperlé
Brunch à la Cantine Divergences
Cantine Divergence 3 Place Gambetta Quimperlé
Début : 2026-03-01 11:00:00
fin : 2026-03-01 14:30:00
2026-03-01
On se retrouve tous les premiers dimanches du mois pour un repas convivial du dimanche !
Le 1er mars, c’est jour de brunch ! Et le menu change tous les mois
En mars, on vous propose
Gauffres sarrasin
Oeuf Bénédicte
Carné Poulet tenders
Végé Burrata
Salade coleslaw
Tarte citron meringuée
Servi avec du bissap maison, une boisson chaude, et du bon pain maison à volonté !
☎️ Réservez dès maintenant en nous appelant 09 83 40 03 70 .
Cantine Divergence 3 Place Gambetta Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 83 40 03 70
