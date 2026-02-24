Brunch à la Cantine Divergences Cantine Divergence Quimperlé

Brunch à la Cantine Divergences

Cantine Divergence 3 Place Gambetta Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

Date(s) :

2026-03-01

On se retrouve tous les premiers dimanches du mois pour un repas convivial du dimanche !

Le 1er mars, c’est jour de brunch ! Et le menu change tous les mois

En mars, on vous propose

Gauffres sarrasin

Oeuf Bénédicte

Carné Poulet tenders

Végé Burrata

Salade coleslaw

Tarte citron meringuée

Servi avec du bissap maison, une boisson chaude, et du bon pain maison à volonté !

☎️ Réservez dès maintenant en nous appelant 09 83 40 03 70 .

Cantine Divergence 3 Place Gambetta Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 83 40 03 70

