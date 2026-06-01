Brunch à la Croisée à Lopérec. Lopérec dimanche 28 juin 2026.

Lopérec

Brunch à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brunch à La Croisée Dimanche 28 Juin !

Envie d’un dimanche gourmand et détendu ?

Venez profiter de notre Brunch à La Croisée à Lopérec !

Au programme, un buffet chaud et froid généreux proposé en self-service pour satisfaire toutes vos envies, qu’elles soient plutôt sucrées ou salées.

Horaire En self-service dès 11h

Tarif 20 € / personne (hors boissons alcoolisées)

Adresse 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec

Renseignements et réservations 02 98 99 79 70

Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement pour bloquer votre table en famille ou entre amis ! ✨ .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brunch à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ