Brunch à la Croisée à Lopérec. Lopérec
Brunch à la Croisée à Lopérec. Lopérec dimanche 28 juin 2026.
Lopérec
Brunch à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brunch à La Croisée Dimanche 28 Juin !
Envie d’un dimanche gourmand et détendu ?
Venez profiter de notre Brunch à La Croisée à Lopérec !
Au programme, un buffet chaud et froid généreux proposé en self-service pour satisfaire toutes vos envies, qu’elles soient plutôt sucrées ou salées.
Horaire En self-service dès 11h
Tarif 20 € / personne (hors boissons alcoolisées)
Adresse 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec
Renseignements et réservations 02 98 99 79 70
Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement pour bloquer votre table en famille ou entre amis ! ✨ .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brunch à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ