Brunch à la ferme Les Jardins Vert Framboise Beaufour-Druval

Informations pratiques

Beaufour-Druval

Brunch à la ferme

Les Jardins Vert Framboise 317 route de Beuvron Beaufour-Druval Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-06 2026-09-20

Les Jardins Vert Framboise vous accueillent pour un brunch unique alliant plaisir, nature et convivialité. Un moment de détente, en famille ou entre amis, dans un écrin de nature préservée où tout est préparé sur place à partir de produits bion, frais et locaux.

Les Jardins Vert Framboise vous accueillent pour un brunch unique alliant plaisir, nature et convivialité. Un moment de détente, en famille ou entre amis, dans un écrin de nature préservée où tout est préparé sur place à partir de produits bion, frais et locaux.

Découvrez une formule comprenant plats salés et desserts, accompagnés si vous le souhaitez de cidres et de bières locales ou de vins blancs et rouges, ainsi que des boissons non alcoolisées.

Réservation conseillée. .

Les Jardins Vert Framboise 317 route de Beuvron Beaufour-Druval 14340 Calvados Normandie +33 6 62 71 07 18 contact@vert-framboise.fr

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English : Brunch à la ferme

Les Jardins Vert Framboise welcomes you to a unique brunch experience combining enjoyment, nature and a friendly atmosphere. A relaxing time with family or friends, set in a beautiful, unspoilt natural setting where everything is prepared on site using organic, fresh and local produce.

L’événement Brunch à la ferme Beaufour-Druval a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Normandie Pays d’Auge