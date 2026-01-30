Brunch à la ferme Flore d’étable Thouars

Brunch à la ferme

Flore d’étable 7 Route de Sainte-Radegonde Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Brunch La chandeleur s’invite à la ferme !

Profitez d’un buffet à volonté proposé par les délices de Samïa à Flore d’Etable.

Premier service à 11h et deuxième à 13h uniquement sur réservation

Flore d’étable 7 Route de Sainte-Radegonde Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 59 58 85

English : Brunch à la ferme

Brunch Candlemas at the farm!

Enjoy an all-you-can-eat buffet from Les délices de Samïa at Flore d’Etable.

First service at 11 a.m. and second at 1 p.m. reservations required

