Brunch à la ferme Flore d’étable Thouars
Brunch à la ferme
Flore d’étable 7 Route de Sainte-Radegonde Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08
Brunch La chandeleur s’invite à la ferme !
Profitez d’un buffet à volonté proposé par les délices de Samïa à Flore d’Etable.
Premier service à 11h et deuxième à 13h uniquement sur réservation
English : Brunch à la ferme
Brunch Candlemas at the farm!
Enjoy an all-you-can-eat buffet from Les délices de Samïa at Flore d’Etable.
First service at 11 a.m. and second at 1 p.m. reservations required
