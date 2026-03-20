Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain

Brunch à la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain 2026-04-05

Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain dimanche 5 avril 2026.

Brunch à la Maison Forte

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-04-05 2026-05-31 2026-06-21

Venez bruncher au Domaine de la Maison Forte !
Produits locaux et de saison.

Réservation obligatoire.Tout public
35  .

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 24 08 90 90 

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English :

Come and brunch at Domaine de la Maison Forte!
Local and seasonal products.

Reservations required.

L’événement Brunch à la Maison Forte Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE

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