Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain
Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain dimanche 5 avril 2026.
Brunch à la Maison Forte
Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-31 2026-06-21
Venez bruncher au Domaine de la Maison Forte !
Produits locaux et de saison.
Réservation obligatoire.Tout public
35 .
Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 24 08 90 90
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English :
Come and brunch at Domaine de la Maison Forte!
Local and seasonal products.
Reservations required.
L’événement Brunch à la Maison Forte Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE