Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain

Brunch à la Maison Forte

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-31 2026-06-21

Venez bruncher au Domaine de la Maison Forte !

Produits locaux et de saison.

Réservation obligatoire.Tout public

35 .

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 24 08 90 90

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English :

Come and brunch at Domaine de la Maison Forte!

Local and seasonal products.

Reservations required.

L’événement Brunch à la Maison Forte Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE