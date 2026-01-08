Brunch à la truffe Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup
Brunch à la truffe Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup dimanche 11 janvier 2026.
Brunch à la truffe
Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-01-11
La saison des truffes au restaurant Alain Llorca.
.
Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup 06480 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 02 93 reservations@alainllorca.com
English :
Truffle season at Alain Llorca’s restaurant.
