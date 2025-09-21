BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier

Le Dimanche 21 sept à 12h00 au French Kiss

Le French Kiss, situé dans le quartier de la gare, ouvre ses portes à un brunch placé sous le signe de la musicalité et des rencontres avec son tout nouvel événement Brunch Acoustique.

Une animation musicale où pour le plaisir des sens.

Lors de cette animation unique, vous aurez l’occasion de découvrir un artiste sélectionné en amont, pour le plaisir du public !

L’événement a déjà pris place une fois au mois de juillet et a été un franc succès, il y aura un brunch par mois dès à présent.

Les entrées au brunch accoustique sont dédiées aux clients qui participent au Brunch du French Kiss, les infos et réservations pour le brunch sont à prendre ici 04 11 93 20 21 .

Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 11 93 20 21

English :

Sunday, Sept. 21 at 12:00 pm at French Kiss

The French Kiss, located in the station district, is opening its doors to a musical and social brunch with its brand new event, Brunch Acoustique.

German :

Sonntag, den 21. Sept. um 12 Uhr im French Kiss

Das im Bahnhofsviertel gelegene French Kiss öffnet seine Türen für einen Brunch im Zeichen der Musikalität und der Begegnungen mit seiner brandneuen Veranstaltung Brunch Acoustique.

Italiano :

Domenica 21 settembre alle 12h00 al French Kiss

Il French Kiss, nel quartiere Gare di Parigi, apre le sue porte per un brunch musicale con il nuovo evento Brunch Acoustique.

Espanol :

Domingo 21 de septiembre a las 12h00 en French Kiss

El French Kiss, en la Gare de París, abre sus puertas a un brunch musical y social con su nuevo evento, Brunch Acoustique.

