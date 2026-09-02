Brunch Aquarelle Les Volonteux Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Brunch Aquarelle

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 13:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Au menu un brunch 100% végétal, bio et local concocté par Claudie des BôClau, cheffe nomade engagée.

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Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr

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English :

On the menu: a 100% plant-based, organic, and locally sourced brunch prepared by Claudie from B%F4Clau, a socially conscious nomadic chef.

L’événement Brunch Aquarelle Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme